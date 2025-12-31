Dal mondo del cinema, alla fotografia, all’arte, all’architettura, alla musica. L’elenco di vip, volti noti e celebrità morti nel 2025 è davvero lungo.

Dalla musica all’arte alla moda: ecco l’elenco di vip e volti noti morti nel 2025

L’addio di Ornella Vanoni e James Senese

Partiamo dal mondo della musica italiana.

L’iconica Ornella Vanoni ci ha lasciato lo scorso 21 novembre. Dalla formazione teatrale con Giorgio Strehler alle collaborazioni con i grandi autori del secondo Novecento, la Vanoni è diventata un’icona non solo nella musica ma anche per la sua personalità.

Restando nel mondo musicale il 29 ottobre si è spento James Senese, simbolo del jazz europeo e fondatore dei “Napoli Centrale”. Senese ha portato Napoli nel mondo.

Addio a Brigitte Bardot

La morte più recente è quella di Brigitte Bardot, morta all’età di 91 anni, il 28 dicembre, nella sua villa leggendaria. La Madrague a Saint-Tropez. B.B., l’icona che da oltre 53 anni non girava più film e raramente riemergeva dal suo “esilio”.

Nel mondo del cinema ci ha lasciato David Lynch il 15 gennaio, autore che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico. Pochi mesi prima, il 16 settembre, era scomparso Robert Redford, volto simbolo della Hollywood degli anni Settanta e icona del cinema indipendente americano grazie al Sundance Institute.

Gli addii di Sebastião Salgado e Oliviero Toscani

Passiamo ora alla fotografia. Il 23 maggio è morto Sebastião Salgado, protagonista assoluto della fotografia documentaria mondiale. Dal lavoro umano, alle migrazioni alla crisi ambientale.

Pochi giorni prima, il 13 gennaio, è morto Oliviero Toscani, autore che ha trasformato la fotografia pubblicitaria in uno strumento di riflessione sociale e politica. E ancora Gianni Berengo Gardin il 6 agosto e Mimmo Jodice il 27 ottobre.

Addio a Papa Francesco

Una morte choc nel 2025 è stata quella di Papa Francesco, dopo un mese di ricovero. La complicazione respiratoria che inizialmente aveva allontanato Francesco dalle sue funzioni ha portato al suo decesso. La sua ultima apparizione fu la Domenica di Pasqua, quando impartì la benedizione urbi et orbi.

La scomparsa di Giorgio Armani

E ancora anche l’arte ha perso un suo punto fermo, il 22 giugno si è spento Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura monumentale, ricordato per le sue forme iconiche e il connubio tra materia e spazio.

L’architettura ha detto addio anche a Frank Gehry, innovatore radicale delle forme urbane contemporanee, capace di ridefinire il concetto stesso di edificio iconico.

Come dimenticare il 4 settembre quando il mondo della moda ha salutato Giorgio Armani, stilista icona della moda italiana per la sua eleganza e raffinatezza.

Gli addii nel 2025, da Ozzy Osbourne alle gemelle Kessler

Icona dell’heavy metal Ozzy Osbourne è morto a 76 anni. Un attacco cardiaco si è portato via il ‘Principe delle Tenebre’, aggravato da malattia coronarica e morbo di Parkinson.

L’1 dicembre a 92 anni ci ha lasciato Nicola Pietrangeli, campione del tennis italiano che ha fatto sognare intere generazioni. Malato da tempo, a luglio aveva subìto un lutto enorme che lo aveva ulteriormente segnato: la scomparsa del figlio Giorgio, morto a 59 anni per un tumore.

La morte di Alice ed Ellen Kessler è ancora “sotto indagine della polizia locale”. Si parla di suicidio assistito. Le iconiche e indimenticabili gemelle Kessler sono morte a 89 anni, nella loro casa di Gruenwald, vicino Monaco di Baviera, il 17 novembre.