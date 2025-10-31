Tanzania: Guterres, 'molto preoccupato per violenze, avviare indagine indipendente'

Ginevra, 31 ott. (Adnkronos/Afp) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto "molto preoccupato" per la situazione post-elettorale in Tanzania e ha chiesto un'"indagine accurata e imparziale" dopo le accuse di violenze durante le manifestazioni....

Il segretario generale "sottolinea l'importanza cruciale di garantire i diritti fondamentali, in particolare quello di riunirsi pacificamente, la libertà di espressione e l'accesso all'informazione.

Chiede un'indagine approfondita e imparziale sulle accuse di uso eccessivo della forza", ha affermato Stéphane Dujarric in un comunicato in cui invita tutte le parti alla "moderazione" e a "impedire ogni ulteriore escalation".