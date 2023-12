Con l’avvicinarsi della fine del 2023, è tempo di volgere la nostra attenzione verso un argomento che incide sul bilancio domestico e, di conseguenza, il nucleo familiare: la Tari, la tassa comunale sui rifiuti.

Per questo diventa importante essere ben informati sulle scadenze del 2024 per evitare spiacevoli sorprese, come ritardi nei pagamenti e sanzioni in mora. In questo articolo, vi forniremo una panoramica dettagliata delle date da segnarsi in agenda e vi illustreremo il procedimento per accedere al bonus Tari, una misura di sollievo fiscale che può fare la differenza nel bilancio domestico.

I cittadini italiani si sono trovati ad affrontare un graduale incremento nella tassa comunale dedicata alla copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nota come TARI. Questa tassa, che incide sul bilancio di famiglie e aziende, ha il fine di finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Come spiegato dagli esperti di Affarifinanza.it, il suo calcolo si basa sulle dimensioni degli immobili e sulla quantità e tipologia dei rifiuti prodotti. Gli occupanti di qualsivoglia immobile che generi rifiuti sono tenuti a contribuire.

Quando Bisogna Pagare la Tari nel 2024?

Il nuovo anno si presenta con una serie di scadenze fiscali importanti, tra cui spicca il pagamento della Tari. Le date esatte di emissione variano in base al comune di residenza, ma la maggior parte delle amministrazioni locali tende a inviare i primi avvisi entro la fine del primo trimestre. È consigliabile tenere sotto controllo sia la casella postale che quella elettronica, specie se il proprio comune ha adottato modalità digitali per comunicare con i residenti.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito nuove direttive, attraverso la delibera numero 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, che delineano i criteri obbligatori per i Comuni nella formulazione dei regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025. A partire dal 1° gennaio 2023, i Comuni sono tenuti a prevedere la possibilità di frazionare in rate l’importo della TARI superiore a 100 euro in specifiche situazioni:

Per i cittadini che usufruiscono del bonus sociale per disagio economico relativamente ai servizi di elettricità, gas e acqua;

Per i cittadini che si trovano in uno stato di difficoltà economica, come definito dai criteri stabiliti dall’ente locale di riferimento;

Nel caso in cui l’importo della TARI richiesto superi del 30% la media delle fatture emesse nei due anni precedenti.

Scadenze della Tari 2024

La gestione delle scadenze della Tari non deve trasformarsi in un’odissea burocratica. Il pagamento della tassa sui rifiuti può essere effettuato per intero oppure suddiviso in più rate annuali, la cui periodicità è definita dal regolamento comunale. Le date indicative per il versamento delle rate sono le seguenti:

Prima rata: solitamente entro aprile o maggio;

solitamente entro aprile o maggio; Seconda rata: comunemente prevista per luglio o agosto;

comunemente prevista per luglio o agosto; Terze e quarte rate: se previste dal proprio comune, si collocano generalmente entro ottobre/novembre e gennaio dell’anno successivo.

È fondamentale ricordare che queste scadenze possono subire variazioni a seconda delle disposizioni comunali, pertanto è sempre consigliabile verificare le date specifiche fornite dal proprio comune di residenza.

Chi deve pagare la tari?

La responsabilità del pagamento della Tari grava su chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ciò include sia i proprietari degli immobili sia gli inquilini, a seconda dei casi specifici e degli accordi presi. In alcuni contesti, il proprietario dell’immobile potrebbe essere tenuto a pagare la tassa anche se l’unità immobiliare è vuota o non utilizzata. Secondo la legge, è la durata del contratto di affitto che decreta a chi spetta il pagamento della tassa: per locazioni che eccedono i sei mesi, è l’inquilino a doverla corrispondere; al contrario, se la durata del contratto è inferiore ai sei mesi, spetta al proprietario dell’immobile assolvere l’onere di pagare tale imposta.

Come Ottenere il Bonus Tari

Per quanto riguarda il bonus Tari, questo rappresenta un’agevolazione introdotta per venire incontro alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Per accedere a questo bonus, è necessario soddisfare determinati requisiti che possono includere limiti di reddito, la composizione del nucleo familiare o la quantità e tipologia di rifiuti prodotti. Per ottenere tutte le informazioni necessarie e presentare la domanda, è opportuno rivolgersi direttamente al proprio comune o consultare il sito istituzionale dell’ente locale.

In conclusione, la Tari rappresenta un impegno fiscale annuale che richiede attenzione e puntualità nei pagamenti. Mantenere una buona organizzazione e informarsi sui possibili aiuti finanziari, come il bonus Tari, possono fare una differenza significativa nella gestione dell’economia familiare. Non dimenticate di verificare le specifiche del vostro comune per evitare errori e per approfittare pienamente delle agevolazioni disponibili.

Con una pianificazione accurata e una conoscenza approfondita delle regole, il pagamento della Tari non sarà più fonte di stress, ma una semplice voce nel bilancio familiare annuale.