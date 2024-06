Taxi, l’inganno sulla ricevuta gonfiata: Fincantieri licenzia manager berlusconiana

Prima chiede al tassista di “gonfiare” la ricevuta della corsa, poi, al rifiuto di quest’ultimo, passa agli insulti. La protagonista di questa scena, immortalata in un video diffuso dalla popolare pagina Instagram Welcome to Favelas, è Sabrina Di Stefano come riportano i media online, dirigente di Fincantieri e ex coordinatrice regionale per il Lazio dell'”Esercito di Silvio”, un movimento vicino a Forza Italia.

Taxi, chiede la ricevuta gonfiata: Fincantieri licenzia manager vicina a Berlusconi

Questo comportamento le è costato caro, poiché – come riporta il quotidiano Domani – è stata licenziata dal colosso della cantieristica di Stato.

Il video, risalente a inizio maggio, mostra Di Stefano che chiede al tassista una ricevuta più alta dell’importo reale: “Mi può fare la ricevuta? Ma me la puoi fare da 20?”. La risposta del tassista è chiara: “No, gliela faccio dell’importo che mi ha pagato”. I toni si accendono quando Di Stefano insiste: “Ma che ti cambia, scusa?”. Il tassista risponde: “E a lei che le cambia?”. Di Stefano ammette: “Che mi rimborsano qualcosa in più”.

Il tassista replica: “A me però non cambia nulla”. La dirigente, frustrata, passa agli insulti: “Rimani str…o come sei”, aggiungendo un “cog..one” mentre esce dall’auto.

La scena, ripresa dalla telecamera di bordo del taxi, è stata rapidamente visionata dalla dirigenza di Fincantieri, che ha aperto un audit interno sulla vicenda. Le conseguenze per Di Stefano sono state immediate: l’azienda ha deciso di licenziarla, dimostrando una chiara posizione contro comportamenti non etici.