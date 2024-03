Milano, pubblicato il bando per 450 nuove licenze taxi

Il Comune di Milano ha pubblicato il bando di concorso per il rilascio di 450 licenze taxi. Il bando rientrava tra i provvedimenti contenuti in una delibera approvata dal Comune e annunciata dal sindaco Beppe Sala a novembre 2023.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata solo online e deve pervenire entro le ore 18 del 30 aprile.

La delibera di giunta ha stabilito che 300 licenze saranno di tipologia ordinaria e prevedono un contributo ciascuno di 96.500 euro, mentre le altre 150 saranno a contributo agevolato.

Le licenze a contributo agevolato

Per quello che riguarda le 150 licenze a contributo agevolato, 50 saranno destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità (con un contributo richiesto di 77.200 euro), 50 saranno vincolate all’impegno a svolgere, per cinque anni dalla data di assegnazione, il servizio negli orari serali, notturni e nei fine settimana (con un contributo di 67.550) e infine le altre 50 saranno riservate a chi rispetterà entrambi i criteri (con un contributo di 57.900 euro).