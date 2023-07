Home > Video > Televisore in offerta: la reazione delle persone nel supermercato Televisore in offerta: la reazione delle persone nel supermercato

È bastato proporre un televisore in offerta perché si scatenasse il caos. È accaduto in un negozio di elettrodomestici nel quale si è creata una vera e propria ressa per riuscire ad accaparrarsi uno dei pochi dispositivi in promozione. Le immagini caricate sul profilo Tiktok @ivanafagone parlano da sole.