Tennis: Australian Open, Nadal arrivato a Melbourne

Melbourne, 31 dic. – (Adnkronos) – "Non ditelo a nessuno, eccomi qua". Così, con uno scatto a Melbourne Park, Rafa Nadal ha annunciato sui social di essere arrivato in Australia. Guarito dal Covid, che ha scoperto di aver contratto dopo aver giocato il Mubadala World Tennis Championships ad Abu Dhabi a metà dicembre come il suo coach Carlos Moya e l'amico Marc Lopez entrato nel suo staff, il maiorchino ha ripreso a lavorare.

E' tornato in campo nell'accademia di famiglia a Manacor con il giovanissimo Dani Rincon, poi è partito per l'Australia. Il vincitore di 20 tornei del Grande Slam dovrebbe giocare l'ATP 250 in programma a Melbourne Park nella prima settimana del 2022 per preparare l'Australian Open in programma dal 17 al 30 gennaio nello stesso impianto.