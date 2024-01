Tennis: De Jong travolto con un triplice 6-2, Sinner avanza al terzo turno dell'Australian Open

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, supera il 23enne olandese Jesper De Jong, numero 161 del ranking...

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, supera il 23enne olandese Jesper De Jong, numero 161 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-2 in un'ora e 45 minuti.