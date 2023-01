Tennis, Djokovic: In Australia vittoria più bella della mia vita

Roma, 30 gen. (askanews) – Più forte delle critiche e delle polemiche Novak Djokovic festeggia la vittoria agli Australian Open, un traguardo da record ottenuto con la testa e con il cuore, si è aggiudicato 10 finali su dieci ed ha eguagliato i 22 Slam di Rafa Nadal.

“Avere i miei genitori, mio fratello, i miei fratelli rende questa vittoria ancora più unica e speciale per me. Mi riporta alla mente i ricordi di 15 anni fa.

E’ la vittoria più bella della mia vita” ha detto Novak alla stampa dopo aver battuto Tsitsipas in tre set.

“Non c’era altra scelta per me. Se volevo davvero vincere il trofeo, dovevo rimanere forte e non lasciare che fattori esterni o disturbi mi distraessero sulla strada per il titolo” ha aggiunto felice e commosso.