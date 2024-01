Tennis: esordio vincente per Sinner al Kooyong Classic, Polmans ko 6-4, 6-0

Melbourne, 10 gen. -(Adnkronos) - Jannik Sinner batte con il punteggio di 6-4, 6-0 l'australiano Marc Polmans nel primo match del Kooyong Classic 2024, esibizione in programma fino al 12 gennaio a Melbourne, warm-up per gli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in programma s...