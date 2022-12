Tennis: sfida esibizione Nadal-Alcaraz al leggendario Mgm di Las Vegas a marzo

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si sfideranno in una esibizione nella leggendaria sede della boxe mondiale a Las Vegas a marzo. In vista dell'Indian Wells Open, le superstar spagnole si sfideranno all'Mgm Grand Garden Arena il 5 marzo, come è stato annunciat...

(Adnkronos) – Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si sfideranno in una esibizione nella leggendaria sede della boxe mondiale a Las Vegas a marzo. In vista dell'Indian Wells Open, le superstar spagnole si sfideranno all'Mgm Grand Garden Arena il 5 marzo, come è stato annunciato martedì. La sede al coperto ha ospitato importanti combattimenti con campioni del calibro di Mike Tyson, Floyd Mayweather, Canelo Alvarez, Manny Pacquiao e Tyson Fury.

Nadal, 22 volte vincitore del Grande Slam maschile in singolare, affronterà l'attuale numero uno al mondo Alcaraz in uno scontro tra generazioni.

Alcaraz compie 20 anni il 5 maggio, mentre Nadal compirà 36 anni a giugno. La partita segnerà il ritorno di Alcaraz in campo negli Stati Uniti, sei mesi dopo aver trionfato agli Us Open di New York conquistando il suo primo titolo del Grande Slam. Già il numero uno più giovane nella storia dell'Atp, Alcaraz dovrebbe vincere molte altre prove dei major, ma recentemente ha dichiarato di fare "orecchie da mercante" ai paragoni tra lui e Nadal.

"Non ha senso fare paragoni", ha detto Alcaraz ai giornalisti. "Non importa che ora sono il numero uno del mondo, l'intera carriera di Rafa conta molto. È un piacere, per ogni amante del tennis, vedere Rafa in campo". Indian Wells inizia l'8 marzo. Nadal ha battuto l'Alcaraz nelle semifinali dello scorso anno prima di perdere contro Taylor Fritz in finale, rivelando in seguito di aver giocato con una costola rotta nella partita per il titolo.