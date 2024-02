Tennis: Sinner, 'oggi ho imparato tanto da Mattarella'

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Incredibile quanta voglia abbia di imparare la storia del tennis, la conosce meglio di me… Oggi ho imparato io tante cose da lui". Così Jannik Sinner uscendo dall’incontro in Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pe...

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – "Incredibile quanta voglia abbia di imparare la storia del tennis, la conosce meglio di me… Oggi ho imparato io tante cose da lui". Così Jannik Sinner uscendo dall’incontro in Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il successo in Coppa Davis. "Ha una semplicità e umiltà incredibili. Personalmente ha usato parole molto belle e semplici. E quello che mi piace", ha aggiunto Sinner.