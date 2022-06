Londra, 29 giu. – (Adnkronos) – Termina al secondo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurra, numero 119 del mondo, cede alla romena Irina-Camelia Begu, numero 43 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e venti minuti.