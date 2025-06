Il conflitto tra Israele e Iran entra in una fase nuova. A una settimana dall’inizio delle ostilità, si moltiplicano i segnali che gli Stati Uniti stanno valutando un coinvolgimento diretto. Non è una notizia ufficiale, nessuno lo conferma apertamente. Ma i pezzi si stanno incastrando piano piano, e l’ombra di un intervento si fa sempre più concreta.

La politica, si sa, è fatta di mezze verità e strategie nascoste. Qui, l’ambiguità regna sovrana.

Stati Uniti e Iran: la svolta dopo il fallimento del negoziato sul nucleare

Per settimane gli Stati Uniti avevano cercato una via diplomatica, cercando di trattare con l’Iran per fermare il suo programma nucleare. Poi, il primo attacco israeliano del 13 giugno ha cambiato tutto. Il negoziato è saltato. Donald Trump, che fino a poco fa sembrava orientato a costruire un’immagine di pacificatore, ha ora cambiato tono. Parla di “porre fine per davvero” al programma nucleare iraniano. Il che suona molto più come una minaccia che una promessa di dialogo.

Ecco, questa è la chiave: gli Stati Uniti potrebbero davvero decidere di intervenire militarmente a fianco di Israele. Nonostante la cautela ufficiale, i movimenti concreti non mentono.

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran con mosse militari verso il sito di Fordo

Aerei militari di supporto partono da basi europee verso il Medio Oriente, mentre caccia di ultima generazione, come gli F-35, si muovono in assetto da combattimento. E c’è la questione bomba: quella GBU-57, l’unica in grado di colpire il sito nucleare di Fordo, nascosto dentro una montagna, sotto decine di metri di roccia.

Fordo è il nodo cruciale. Israele chiede da anni un colpo deciso lì dentro, e Trump sembra considerare finalmente quella strada. Ma attaccare il sito potrebbe non portare la pace. Anzi, rischia di scatenare un’escalation ben più ampia. Ecco perché l’intervento degli Stati Uniti, se confermato, avrebbe implicazioni enormi. Il rischio? Un conflitto che sfugge al controllo, che cambia equilibri e alleanze in tutta la regione. Una partita complessa, dove nulla è certo.