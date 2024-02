Due autisti di scuolabus sono stati trovati positivi alla cocaina. È successo a Teramo ed è incredibile pensare che erano consumatori abituali di sostanze stupefacenti.

Autisti positivi alla cocaina a Teramo

Incredibile pensare come degli autisti adibiti al trasporto di bambini, fossero consumatori abituali di cocaina.

In effetti guidavano lo scuolabus in forte stato di alterazione mettendo in pericolo i piccoli passeggeri.

Dopo un controllo, la Polizia Stradale ha evidenziato come avessero assunto una grande quantità di cocaina, in effetti poco prima che venissero fermati.

I conducenti risiedono in due comuni diversi di Teramo. Per confermare i primi esami effettuati durante il fermo, sono stati accompagnati in ospedale e qui è arrivata la conferma.

I provvedimenti verso di loro sono stati pesanti.

Denunciati gli autisti di Teramo

I due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di alterazione, causata appunto dall’assunzione di una massiccia dose di sostanze stupefacenti.

Le loro patenti sono state ritirate. Questi provvedimenti si inseriscono in una serie di controlli effettuati in modo più intenso recentemente dalla Polizia Stradale di Teramo.

Da questi sono emersi varie violazioni che mettono in pericolo i passeggeri degli scuolabus, fra cui dotazioni non conformi alle normative vigenti. Però l’attenzione è stata anche per le condizioni psicofisiche degli autisti.

In Italia gli incidenti stradali dovuti all’abuso di alcol e droghe sono in forte aumento. Ricordiamo che assumere droghe altera la percezione della realtà e offusca le facoltà intellettive e reattive, per questo si mette in pericolo la propria vita e quella degli altri.