Terremoto in Gran Bretagna all’interno della Royal Family. Il principe Andrea ha infatti deciso di rinunciare ai suoi titoli reali. Ecco cosa è successo.

La Gran Bretagna si è svegliata con una notizia inaspettata, ovvero la rinuncia, da parte del principe Andrea, dei titoli reali, compreso quello di Duca di York.

La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale da Buckingham Palace, dopo un colloquio tra lo stesso Andrea e Re Carlo III. Oltre al titolo di Duca di York, il secondogenito della compianta Regina Elisabetta II non apparterrà più all’Ordine della Giarrettiera e non sarà più riconosciuto come Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Andrea terrà solo il titolo di principe, e resterà comunque ottavo in successione al trono. Il tutto è stato deciso dopo gli scandali, non solo l’accusa, mossa da Virginia Giufre, di violenza sessuale quando ancora era minorenne, ma anche la sua amicizia con il defunto pedofilo Jeffrey Epstein. Ma ecco cosa ha detto il principe Andrea.

Terremoto nella Royal Family: le parole del principe Andrea

Come abbiamo visto, il principe Andrea ha deciso di rinunciare ai suoi titoli reali. La notizia comunicata tramite una nota da Buckingham Palace, ecco le parole di Andrea: “abbiamo concluso che le accuse nei miei confronti distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della famiglia reale. Ho deciso di mettere il mio dovere verso la famiglia e il mio Paese al primo posto. Come già fatto cinque anni fa, resto fermo nella mia scelta di ritirarmi dalla vita pubblica.” Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, rinuncerà anch’essa al titolo di Duchessa di York, mentre resteranno invariati i titoli delle due figlie, Beatrice ed Eugenie.