Scossa di terremoto in Toscana, colpito Castelnuovo Val di Cecina

Scossa di terremoto in Toscana, colpito Castelnuovo Val di Cecina

La toscana, in particolare la Val di Cecina è stata colpita da un terremoto di lievissima entità ma che getta luce sulla sismicità, riconosciuta, del territorio italiano

L’Italia si sa è una nazione sismica e quindi è normale che possano avvenire episodi di terremoto, solitamente occupano grande rilievo quelli dall’entità importante per cose o persone. Non è il caso dell’episodio registrato a Castelnuovo Val di Cecina che non ha causato danni seri.

Toscana colpita dal terremoto, interessata la Val di Cecina

Il paese di Castelnuovo Valdicecina, in provincia di Pisa è stato colpito da una scossa di terremoto, di magnitudo 2,6 a circa 2 km di profondità. La scossa è stata avvertita questa mattina alle ore 7:33.

Non si sono registrati danni a persone o cose ma la popolazione è naturalmente stata allertata dell’episodio accaduto.

Terza scossa della settimana

La zona di Castelnuovo Valdicecina è stata interessata da altri due episodi nel corso della settimana appena trascorsa. Sabato 18 gennaio Castelnuovo ha tremato con una scossa di magnitudo 2,1. Il giorno seguente, domenica 19 gennaio, l’episodio sismico si è verificato a Santa Luce, paese nelle vicinanze, con una magnitudo di 2,2.

Nonostante questi episodi siano stati quasi impercettibili, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta monitorando l’aerea alla ricerca delle cause di questi episodi.

Queste scosse “di avvertimento” potrebbero, naturalmente ci si augura di no, essere premonitori di danni ben più seri, che possono coinvolgere cose o persone.