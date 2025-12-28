Terrorismo: Cantalamessa (Lega), 'Boldrini non può negare evidenza'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Laura Boldrini fa come sempre la vittima. Oggi piange perché le ‘amicizie’ con personaggi del calibro di Hannoun, stanno mettendo in imbarazzo lei e i suoi alleati. Fino a ieri, invece, le andava bene diffamare gli avversari politici sulla base d...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Laura Boldrini fa come sempre la vittima. Oggi piange perché le ‘amicizie’ con personaggi del calibro di Hannoun, stanno mettendo in imbarazzo lei e i suoi alleati. Fino a ieri, invece, le andava bene diffamare gli avversari politici sulla base di foto casuali. Due pesi e due misure potremmo dire, se non fosse che, davanti a fatti concreti e incontri organizzati all’interno delle istituzioni, Boldrini e compagni non possono negare l’evidenza”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa.