Terrorismo: Gasparri (FI), 'grazie a polizia per fermo giovane estremista islamico'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Complimenti alla polizia che ha fermato a Bergamo un giovane estremista islamico. Ancora una volta la prevenzione e il controllo hanno dimostrato l'efficienza delle nostre forze dell'ordine. Ma questa vicenda di Bergamo ci fa capire che il terrorismo fondamentalista è sempre pronto dietro l'angolo a minacciare la sicurezza in Italia e nel mondo". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

"Non bisogna – ha continuato – abbassare la guardia e bisogna essere molto attenti, non solo nel controllo dei flussi migratori che va intensificato perché possono essere fonte di disordine e pericolo, ma anche tra i giovani di origine straniera, come in questo caso, che vivono in contesti a rischio".