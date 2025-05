Terrorismo: La Russa, 'bene Sala ma intitoliamo scuola anche a Ramelli'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "La destra di oggi ha l’obiettivo di chiudere un periodo storico di contrapposizioni. C'è bisogno di persone come Marzio e Veltroni ma anche di gesti simbolici. Il sindaco di Milano ha fatto una proposta che a me piace molto: dedicare una via o una ...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "La destra di oggi ha l’obiettivo di chiudere un periodo storico di contrapposizioni. C'è bisogno di persone come Marzio e Veltroni ma anche di gesti simbolici. Il sindaco di Milano ha fatto una proposta che a me piace molto: dedicare una via o una piazza a tutti i giovani uccisi per le loro idee.

Sarebbe una cosa che onorerebbe la memoria di Marzio, sarebbe un fatto simbolico di enorme valore. A Milano c'è una scuola intitolata a un giovane di sinistra, Varalli e non ho niente in contrario, mi sta bene. Si puó allora intitolare una scuola anche a Sergio Ramelli Sarebbe bello e giusto". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a Bergamo al convegno 'Marzio Tremaglia. Identità, politica, cultura'.