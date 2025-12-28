Terrorismo: Mollicone, 'informativa Piantedosi atto di chiarezza necessario'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "L'arresto di Hannoun, la vicenda di Shahin e lo smantellamento in Italia della rete di finanziamento di Hamas sono fatti eclatanti, a cui va il nostro plauso al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È doveroso un profondo ringraziamento a tutti c...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "L'arresto di Hannoun, la vicenda di Shahin e lo smantellamento in Italia della rete di finanziamento di Hamas sono fatti eclatanti, a cui va il nostro plauso al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È doveroso un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione: la Procura di Genova, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, senza dimenticare il supporto informativo cruciale fornito dall’Aise.

Auspichiamo che il ministro Piantedosi venga in Parlamento a riferire e spiegare l'importanza di questa operazione, che ha svelato aree grigie del mondo pro Pal, un atto di chiarezza necessario anche per vedere le facce di quei rappresentanti della sinistra che hanno, nei fatti, favorito un'organizzazione terroristica internazionale". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della Camera.

"Un'operazione storica, quella che ha smantellato la cellula di Hamas in Italia, e che vede Hannoun -ricorda- anello di congiunzione con la storia delle organizzazioni palestinesi utilizzate in Europa fin dagli anni 70 per raccogliere fondi e arruolare manovalanza -stesso meccanismo utilizzato da Hannoun e Api. Si squarcia il velo che, dietro l'operazione benefica, celava il sostegno alla struttura militare di Hamas, che ricordiamo è un'organizzazione terroristica. Grave il silenzio di Conte, Schlein e delle sinistre che vedono alcuni esponenti parlamentari coinvolti direttamente nelle raccolte di fondi".