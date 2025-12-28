Terrorismo: Ricciardi, 'orgogliosi presenza Ascari in Cisgiordania'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Siamo orgogliosi che una nostra deputata come Stefania Ascari in tempi non sospetti andava in Cisgiordania per vedere con i suoi occhi le ingiustizie che accadevano nei confronti di quel popolo e non si lasciava abbindolare dalle vostre narrazioni dei giornali che sono vostri complici, che hanno dimenticato quello che accadeva in Cisgiordania e a Gaza per anni.

Ci sono stati deputati e deputate come Stefania Ascari che hanno fatto il loro lavoro, sono andati a vedere coi loro occhi il dramma e hanno titolo". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, intervenendo in Aula dopo la richiesta di informativa al ministro dell'Interno di Fratelli d'Italia dopo l'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun.

"Noi, se qualcuno ha lucrato in maniera vile sul grandissimo moto di solidarietà che c'è stato negli anni nei confronti della popolazione palestinese, siamo i primi a condannarlo. E sapete perché? Perché -ha aggiunto l'esponente M5S- noi, nel nostro piccolo, ci abbiamo messo un milione di euro dei nostri stipendi da restituire per la più grande iniziativa umanitaria di questi tempi che è stata la Flotilla. E noi siamo orgogliosi. Quindi se qualcuno ha lucrato su questo, siamo i primi a condannarlo. E no, non ci vergogniamo di fronte a nessuna discussione. Voi vi dovete vergognare".