Terrorismo: Zinzi (Lega), 'da Boldrini solito doppiopesismo sinistra'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Laura Boldrini, spietata nel criticare gli avversari politici e addirittura a strumentalizzare selfie casuali, ora si lamenta perché le vengono rinfacciate le pessime frequentazioni con Hannoun. È il solito doppiopesismo della sinistra, che per l’ennesima volta dimostra di sbagliare amici e alleati”. Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.