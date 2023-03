Terzo polo: Renzi, 'ci sono e ho molte idee, nessun disimpegno'

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "In molti mi state scrivendo perché dopo varie uscite stampa non è chiaro quello che farò io da grande. Vi ringrazio per la premura, ma la situazione è molto semplice. Io voglio lavorare perché il progetto del Terzo Polo prenda forza...

Roma, 22 mar (Adnkronos) – "In molti mi state scrivendo perché dopo varie uscite stampa non è chiaro quello che farò io da grande. Vi ringrazio per la premura, ma la situazione è molto semplice. Io voglio lavorare perché il progetto del Terzo Polo prenda forza. Perché ci credo, davvero; perché ci credo, tanto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Per farlo abbiamo incaricato con il voto di tutta Italia Viva un comitato politico, guidato da Carlo Calenda e da Elena Bonetti. E composto da alcuni tra i nostri dirigenti -spiega il leader di Iv-. Dobbiamo tutti dare una mano perché il lavoro di questo comitato funzioni bene e ci consegni un percorso credibile per fondare il partito nuovo entro questo autunno. Ci sono tutte le condizioni perché ciò accada e funzioni, quindi lavoriamo senza polemiche e senza retropensieri".

Renzi spiega ancora che domani alle 21 è in programma una Assemblea in video chiamata con dirigenti locali, parlamentari e dirigenti di Iv mentre il 10 giugno si terrà l’Assemblea nazionale "per dare lo sprint finale al percorso del partito unico che per noi si può chiudere a ottobre 2023" mentre la Lepolda si terrà l'8, 9, 10 marzo 2024.

"Come vedete io ci sono e ho molte idee per il futuro. Sia per l’Italia che per l’Europa. Sia per la parte educativa che per la parte culturale. Sia come parlamentare, sia come cittadino. Quindi nessun disimpegno, vedrete. Mentre diamo una mano a Calenda e agli altri amici a costruire un percorso forte per il Terzo Polo (che non si chiamerà così), abbiamo un sacco di sogni da costruire. Lo faremo con un sorriso, come sempre", sottolinea Renzi.