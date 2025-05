THE WORLD’S LARGEST REAL ESTATE TRAINING EVENT: AYS Developers è pronto a battere il Guinness dei Primati per la più grande sessione di formazione immobiliare al mondo

In collaborazione con il Dr. Nour ElSerougy dell’Innovation Experts Real Estate Institute, AYS Developers organizzerà un evento formativo da record, interamente dedicato alle strategie di vendita per i progetti off-plan sulle isole di Dubai.

Dubai, Emirati Arabi Uniti, Maggio 2025– In linea con la visione lungimirante di Sua Altezza Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, che ha proclamato il 2025 come l’Anno della Comunità, AYS Developers compie un passo coraggioso nel solco della responsabilità sociale e dell’eccellenza nel settore immobiliare.

THE WORLD’S LARGEST REAL ESTATE TRAINING EVENT, una sessione formativa senza precedenti

In un’iniziativa senza precedenti, realizzata in collaborazione strategica con il Dr. Nour ElSerougy, noto in tutto il mondo come “L’Aquila del Real Estate”, e con l’Innovation Experts Real Estate Institute – il principale ente di formazione immobiliare della regione MENA – AYS Developers offrirà una sessione gratuita ad alto impatto, interamente dedicata alla formazione nel settore immobiliare, il 31 maggio 2025 presso il Grand Hyatt Convention Centre di Dubai.

Una partnership d’eccellenza

L’evento si svolgerà inoltre in collaborazione con Al Safi Bank – il primo istituto bancario islamico fondato all’interno dell’Astana International Financial Centre (AIFC), specializzato nell’offerta di servizi finanziari conformi alla Sharia per una clientela internazionale. La banca si distingue per le sue operazioni transfrontaliere, la gestione dei cambi, le soluzioni bancarie etiche e servizi finanziari innovativi, pensati su misura per un pubblico globale.

Verso il Guinness dei Primati

L’evento sarà condotto da Mr. Spencer Lodge, premiato conduttore di podcast, stratega aziendale e incluso tra le 100 persone più influenti di Dubai. Un appuntamento senza precedenti, che punta a entrare nel Guinness dei Primati come la più grande sessione di formazione immobiliare mai realizzata. Al centro dell’incontro, le tecniche avanzate per la vendita di progetti off-plan: una competenza chiave in un mercato immobiliare sempre più competitivo e dinamico.

Il ruolo del Dr. Nour El-Serougy

La formazione sarà guidata dal Dr. Nour El-Serougy, riconosciuto a livello mondiale come una delle massime autorità nel campo degli investimenti immobiliari e della formazione in PropTech. Fondatore e CEO di HRE Properties, nonché docente senior presso l’Innovation Experts Real Estate Institute, El-Serougy detiene già un Guinness World Record ed è considerato uno dei mentori immobiliari più richiesti dell’intera regione. Con oltre vent’anni di esperienza maturata negli Emirati Arabi, nell’area MENA e nei mercati internazionali, ha formato migliaia di professionisti e investitori, diventando la guida naturale e insostituibile di questa iniziativa formativa destinata a entrare nella storia.

Un panel di esperti per il futuro degli investimenti nelle Dubai Islands

Dopo la sessione formativa destinata a entrare nel Guinness dei Primati, l’evento proseguirà con un panel di alto livello dedicato al futuro degli investimenti nelle Dubai Islands. A guidare il confronto sarà Mr. Ismael Al Hammadi, fondatore e CEO di Al Ruwad Real Estate e Biznet Consulting, affiancato da Mr. Nazish Khan, COO di FIDU Properties, Ms. Sonia Waters, responsabile vendite di AYS Developers, e dal Dr. Nour El-Serougy.

Un segnale forte dalle istituzioni

All’evento prenderanno parte anche rappresentanti delle autorità governative e istituzionali, a conferma dell’impegno di Dubai verso l’innovazione, la formazione e una crescita sostenuta nel settore immobiliare.

Una location simbolo della trasformazione

Sul suggestivo sfondo delle Dubai Islands, la location scelta rappresenta di per sé un simbolo dell’ambizione audace e della trasformazione continua della città. L’iniziativa non è solo una celebrazione della condivisione del sapere, ma anche una vetrina del cammino intrapreso da Dubai verso una leadership globale nell’innovazione urbana e nel settore immobiliare.

Lo spirito di Dubai

Ispirato dalle parole di Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti – “Amiamo essere i primi, e Dubai è sempre il numero uno” – questo incontro storico incarna lo spirito instancabile dell’Emirato, determinato a eccellere in ogni campo: dall’educazione immobiliare all’innovazione, fino alla visione di una città all’avanguardia.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Yulia Loshchukhina, CEO di AYS Developers, ha dichiarato:

«È un onore far parte di un’iniziativa che unisce formazione, innovazione e spirito di comunità. Battere un record mondiale non è solo una questione di numeri: significa generare un impatto reale. Siamo orgogliosi di fissare un nuovo standard globale partendo proprio da Dubai».

Mr. Mohammed Mousa, CEO dell’Innovation Experts Real Estate Institute, ha aggiunto:

«Questa non è solo una sessione formativa da record – è un movimento che vuole ridefinire il modo in cui i professionisti del real estate imparano, crescono e guidano il cambiamento. Da Dubai al mondo, stiamo costruendo un punto di riferimento che unisce conoscenza, eccellenza e visione. È un onore servire questa missione nella mia città natale – una città che non smette mai di puntare in alto».

Come partecipare

Per registrarsi all’evento formativo “THE WORLD’S LARGEST REAL ESTATE TRAINING EVENT” seguire questo link: conference.aysdevelopers.ae

Scopri di più su AYS Developers

AYS Developers è un’importante società di sviluppo immobiliare con comprovata esperienza nel settore degli immobili residenziali e lifestyle. Con una solida presenza in mercati chiave a livello globale, tra cui Emirati Arabi Uniti, Kazakistan e Russia, AYS propone un portafoglio di progetti d’eccellenza che uniscono design, funzionalità e valore duraturo.

Guidata da una visione improntata all’eccellenza del servizio e all’innovazione, AYS Developers si impegna ad aiutare le famiglie a trovare la casa dei propri sogni, offrendo al contempo agli investitori opportunità di livello mondiale con rendimenti solidi. Con passione e determinazione, AYS continua a plasmare il futuro del settore immobiliare.

Maggiori informazioni sul sito web https://aysdevelopers.ae/

Scopri di più su Innovation Experts Real Estate Institute

L’Innovation Experts Real Estate Institute è un’iniziativa privata nata con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per i professionisti del settore immobiliare di ogni provenienza, offrendo conoscenze aggiornate, accurate e rilevanti. Che si tratti delle migliori pratiche internazionali, delle ultime tendenze di mercato o di tecniche e strumenti innovativi, il team di esperti è interamente dedicato ad aiutare a migliorare le competenze e ad approfondire la comprensione del mercato.

Pur operando in piena conformità con le linee guida di RERA – DLD, vanta solidi legami con le principali associazioni, università e istituti internazionali del settore immobiliare, tra cui – ma non solo – la National Realtors Association®, CIPS®, CRB®, ISPIM®, ecc.

Maggiori informazioni sul sito web https://ierei.ae/

Dati di contatto

Aprati Suri

aprati@publsh.ae