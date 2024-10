This Is Me: il nuovo speciale di Verissimo dedicato ad Amici

Un nuovo format per celebrare i talenti di Amici

Oggi, il Teatro 8 presso gli Studi Elios di Roma ha ospitato la registrazione della prima puntata di This Is Me, un nuovo speciale di Verissimo che si propone di celebrare i grandi talenti che hanno calcato il palcoscenico di Amici. Questo progetto, fortemente voluto da PierSilvio Berlusconi, rappresenta un’evoluzione del tradizionale format di Verissimo, portando in prima serata un mix di interviste, esibizioni e giochi divertenti. La presenza di Maria De Filippi e Silvia Toffanin nella prima parte della puntata promette di attrarre un vasto pubblico, unendo due delle figure più amate della televisione italiana.

Le esibizioni dei protagonisti

Durante la puntata, i fan di Amici potranno assistere a esibizioni straordinarie. Tra i protagonisti, Emma Marrone si esibirà in un medley delle sue canzoni più celebri, accompagnata da artisti come Fabri Fibra e Baby Gang. I brani dell’ultimo album, tra cui Apnea e Vita lenta, promettono di emozionare il pubblico. Anche Mida avrà il suo momento di gloria, cantando Bacio di Giuda insieme a VillaBanks e AVA. Non mancheranno le performance di danza, con Isobel pronta a scatenarsi sul palco insieme ai professionisti del talent.

Divertimento e giochi sul palco

Oltre alle esibizioni, This Is Me offrirà anche momenti di puro divertimento. I concorrenti si sfideranno in giochi esilaranti, come una competizione in cui chi sbaglia dovrà lanciare un bicchiere d’acqua all’altro. La prima sfida vedrà protagoniste Isobel e Marisol, seguite da Petit e Mida. Questo mix di musica e giochi non solo intratterrà il pubblico, ma permetterà anche di scoprire lati inediti dei concorrenti, grazie a domande e aneddoti divertenti raccontati da Silvia Toffanin.