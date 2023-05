Home > Video > “Ti fai passare per napoletana”: ragazza risponde a commento razzista su ... “Ti fai passare per napoletana”: ragazza risponde a commento razzista su Tiktok

“Io sono adottata ma sono nata a Napoli; per non farmi sentire il peso del razzismo, mia mamma mi dice . Io non mi faccio passare per napoletana, io sono napoletana, ma di quelli buoni, tu sei di quelli cattivi e depressi dalla vita”. Lo sfogo di questa ragazza costretta a rispondere, chissà dopo quante volte, ad un ulteriore commento razzista.