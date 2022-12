Tokyo: pannelli solari obbligatori sulle case dal 2025

(Adnkronos) - Secondo un nuovo regolamento approvato dall'assemblea della capitale giapponese, tutte le nuove case di Tokyo costruite dopo l'aprile 2025 dovranno installare pannelli solari per ridurre le emissioni di CO2. Il governatore di Tokyo Yuriko Koike in una conferenza stampa durant...

(Adnkronos) – Secondo un nuovo regolamento approvato dall'assemblea della capitale giapponese, tutte le nuove case di Tokyo costruite dopo l'aprile 2025 dovranno installare pannelli solari per ridurre le emissioni di CO2.

Il governatore di Tokyo Yuriko Koike in una conferenza stampa durante la scorsa settimana ha sottolineato che solo il 4% degli edifici in cui si potrebbero installare pannelli solari in città ne sono dotati. Il governo metropolitano di Tokyo mira a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli dell’anno 2000.