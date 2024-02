Un nuovo corteo organizzato a Torino pro Palestina. I manifestanti hanno bruciato due foto, una della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’altra del Premier israeliano Netanyahu.

Circa mille persone hanno manifestato a Torino per sostenere la Palestina, nello specifico hanno esposto numerosi cartelli per ricordare i bambini morti durante la guerra.

Il corteo è partito dal quartiere di San Salvario ed è arrivato in piazza Castello, dove sono state bruciate le foto della Meloni e di Netanyahu.

Numeroso è stato il sostegno per Giorgia Meloni a seguito della violenza subita.

Lucio Malan, si è espresso così in merito a quanto accaduto nel corteo a Torino:

«Desidero esprimere a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che oggi a Torino manifestanti dell’estrema sinistra hanno bruciato la sua foto in un corteo contro Israele. Non è la prima volta che in cortei di questo tipo si consumano scene di violento odio».