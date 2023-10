Migliaia di persone sono scese in piazza Duca D’Aosta a Milano per partecipare al corteo in supporto della Palestina: “Basta genocidio a Gaza, fermiamo Israele”.

Corteo pro Palestina a Milano: “Basta genocidi a Gaza”

Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre in molte piazze italiane ma soprattutto a Milano, in Piazza Duca D’Aosta, vicino alla stazione Centrale sono scese in piazza migliaia di persone per partecipare attivamente al corteo pro Palestina, organizzato dai Giovani Palestinesi, Unione Democratica arabo-palestinese e l’Associazione dei palestinesi in Italia.

Tante le bandiere e gli striscioni a favore della Palestina, appoggiati da slogan come: “Onu, Usa e Israele i veri terroristi. Palestina libera“. Molti manifestanti hanno indossato la kefiah e gridato a più riprese: “Basta con i genocidi nella striscia di Gaza. Fermiamo tutto questo”.

Le ragioni del corteo: “Vogliamo Palestina libera dai sionisti. Israele Stato terrorista”

Uno degli organizzatori spiega il motivo del corteo: “Noi non siamo antisemiti, noi siamo per il rispetto del diritto internazionale, non ce l’abbiamo con gli ebrei ma con l’occupazione sionista che massacra tutti i giorni e compie un genocidio nei Territori palestinesi. Sono state sterminate famiglie e rasi al suolo territori. Gettando fosforo bianco sulle case già distrutte“.

Durante l’arco del corteo non sono mancati insulti nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu: “Israele Stato terrorista e fascista”.