Toscana: Conte, 'aumento astensione è dramma per democrazia'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Aumenta l'astensione. E' un dramma per la nostra democrazia. Lo voglio sottolineare. Anche quando vinciamo, come in questo caso, e vince la coalizione progressista i numeri dell'astensione sono elevati e si conferma che è un problema". Lo ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Aumenta l'astensione. E' un dramma per la nostra democrazia. Lo voglio sottolineare. Anche quando vinciamo, come in questo caso, e vince la coalizione progressista i numeri dell'astensione sono elevati e si conferma che è un problema". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, dopo il voto in Toscana.

"Dobbiamo parlare di più con i cittadini, dobbiamo impegnarci ancora di più a far capire che hanno il dovere, l'onere di scegliere.

Non siamo tutti uguali, non devono disinteressarsi alla politica perché se la politica continua così noi ci ritroveremo in tutte le regioni, soprattutto parlo delle elezioni territoriali, in cui conteranno i pacchetti di voto precostituiti e questi pacchetti di voto spesso si spostano da una coalizione all'altra, da un partito all'altro, spesso si mascherano in liste civiche che in realtà civiche non sono".