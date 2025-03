La Regione Toscana è la prima a promulgare la legge sul fine vita in Italia. In passato era stata sospesa.

Uno dei temi più delicati in termini di salute è quello relativo al fine vita dato che nel nostro paese si sta iniziando ad approfondire la tematica e a valutare sulla base dei casi in oggetto di applicarlo così da far smettere di soffrire le persone colpito. In arrivo un cambiamento anche in Toscana.

Fine vita, un argomento davvero scottante

Il fine vita è un tema di difficile trattazione che non ha ancora delle leggi chiare in ambito nazionale ma che fa affidamento sui singoli casi e principalmente in ambito privato, di conseguenza il processo per attuarlo nel nostro paese è lungo ed articolato.

La lungaggine burocratica e gli elevati costi infatti non spingono le persone che soffrono a farlo costringendoli a continuare la sofferenza che spesso si portano dietro da decenni.

La Toscana approva la legge, prima regione in Italia

La Regione Toscana è la prima delle 20 regioni italiane – come riportato da TgCom24 a rendere legge il suicidio medicalmente assistito facendo da apripista alle altre regioni del nostro paese.

Di seguito – riportiamo sempre da TgCom24 – le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani in riferimento a questo importante passaggio: