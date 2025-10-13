Toscana: Furlan (Iv), 'ha vinto buon governo di Giani, grande risultato Casa Riformista'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "In Toscana ha vinto il buon governo del presidente Eugenio Giani e una coalizione di centrosinistra che ha saputo offrire ai cittadini una risposta seria, competente e affidabile. È la conferma che quando si mettono al centro la qualità dei servizi, la...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "In Toscana ha vinto il buon governo del presidente Eugenio Giani e una coalizione di centrosinistra che ha saputo offrire ai cittadini una risposta seria, competente e affidabile. È la conferma che quando si mettono al centro la qualità dei servizi, la coesione sociale e una visione concreta dello sviluppo, i cittadini sanno riconoscere la differenza tra chi governa con responsabilità e chi punta solo alla propaganda".

Così la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan.

"Il grande risultato della lista Casa Riformista, nata da poche settimane, dimostra che c’è spazio e bisogno per un progetto politico riformista, europeista e pragmatico, capace di parlare al Paese reale e di unire le energie migliori del centrosinistra. È da esperienze come questa che può nascere una vera alternativa per l’Italia, fondata sul lavoro e sulla buona amministrazione", conclude.