Toscana: Schlein, 'nostro sforzo unitario premiato da elettori'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Chi si è affrettato in queste settimane a dichiarare la fine della coalizione progressista appena nata, oggi è stato clamorosamente smentito. Abbiamo appena iniziato". Lo dice Elly Schlein a SkyTg24.

"Ricordo che erano vent'anni che non si riusciva nel centrosinistra a costruire la stessa alleanza progressista in tutte le regioni che vanno al voto.

È un risultato prezioso, frutto anche del nostro sforzo testardamente unitario. E di questa unità ha beneficiato tutta la coalizione, perché non solo abbiamo un'affermazione straordinaria del Partito Democratico, una crescita importante di Eugenio Giani, a cui siamo tutti grati per la sua capacità di stare vicino alle persone, quindi è anche cresciuto proprio il suo consenso rispetto alle regionali di cinque anni fa, ma sono altrettanto felice della ottima performance della lista dei moderati di Casa Riformista, della lista di Avs e anche della lista del Movimento 5 Stelle".

"Insomma, uniti si può battere questa destra e noi ci uniamo sui programmi. Per questo è stata necessaria qualche settimana più in Toscana proprio perché abbiamo allargato la coalizione a 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra che invece in questi cinque anni non facevano parte della maggioranza con Giani ma erano all'opposizione. Quindi devo dire questo sforzo unitario è stato premiato dai toscani che vogliono continuare nel solco di un governo progressista che metta al centro la sanità pubblica, la scuola pubblica, il lavoro di qualità e la buona impresa".