Toscana: Scotto (Pd), 'alleanza larga funziona, noi imprescindibili'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "In Toscana la coalizione progressista guidata da Eugenio Giani ha vinto e vinto bene. Con un Partito democratico oltre il 35 per cento, perno imprescindibile dell’alternativa. La destra arranca, anche a causa dei toni gravissimi usati contro l’opposizione da parte di Giorgia Meloni nel comizio finale a Firenze. Ancora una volta ha perso l’occasione di comportarsi come una statista e non come una capo ultras".

Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

"Da questa regione, dove la tradizione di buongoverno è radicata da decenni, arriva la conferma che non si può fare a meno di un campo di forze plurale, largo e inclusivo. E ha fatto bene la segretaria Elly Schlein a tenere sempre la barra dritta sulla costruzione dell’alleanza. C’è bisogno di tutti per rilanciare la battaglia per un’Italia più giusta e democratica", conclude.