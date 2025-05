Le operazioni di ricerca

La tragedia si è consumata nel comune di Carlino, in provincia di Udine, dove un uomo è caduto nel torrente Cormor. Le ricerche sono iniziate circa 23 ore fa, coinvolgendo i Vigili del fuoco e diverse squadre di soccorso. Grazie a un abbassamento del livello dell’acqua, i soccorritori sono riusciti a individuare il corpo esanime a circa trenta metri dal rullo del torrente, il punto in cui era stato avvistato per l’ultima volta.

Questo ritrovamento ha segnato un momento cruciale nelle operazioni di soccorso, che si sono concentrate in quella zona fin dall’inizio.

Il recupero del corpo

Le operazioni di recupero sono state affidate ai sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando di Trieste. Questi professionisti, supportati dai soccorritori Fluviali Alluvionali, hanno lavorato con grande impegno per riportare a riva il corpo dell’uomo. La difficoltà del terreno e le condizioni del torrente hanno reso le operazioni particolarmente complesse, ma la determinazione dei soccorritori ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Il recupero è avvenuto in un clima di grande rispetto e tristezza, considerando la perdita di una vita umana.

Il contesto della tragedia

Questo tragico evento ha scosso la comunità di Carlino, dove la notizia della caduta nel torrente ha suscitato preoccupazione e dolore tra i residenti. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio per la famiglia della vittima, sottolineando l’importanza della sicurezza nei corsi d’acqua, soprattutto in periodi di maltempo o di piena. La tragedia mette in luce la necessità di sensibilizzare la popolazione riguardo ai rischi legati alla presenza di corsi d’acqua e alle precauzioni da adottare per evitare incidenti simili in futuro.