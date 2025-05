Tragedia a Marcianise: una bimba di sei anni perde la vita in ospedale

Tragedia a Marcianise: una bimba di sei anni perde la vita in ospedale

La drammatica vicenda della piccola

Una tragedia ha colpito la comunità di Marcianise, nel Casertano, dove una bimba di soli sei anni è deceduta all’ospedale locale. La piccola, originaria di Santa Maria a Vico, era stata portata dai genitori al pronto soccorso pediatrico dopo aver accusato un malore durante la cena.

Già in cura presso un ospedale di Napoli, la situazione si è aggravata, portando al ricovero e, purtroppo, alla morte della bambina la notte scorsa.

Indagini in corso e autopsia disposta

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’inchiesta per fare luce sulla vicenda. Sono state sequestrate le cartelle cliniche dei due ospedali coinvolti, e un’autopsia è stata disposta sul corpo della piccola per chiarire le cause del decesso. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla gestione della salute della bambina e sulle eventuali responsabilità mediche.

Il cordoglio della comunità

Il sindaco di Santa Maria a Vico, insieme all’Amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social, sottolineando la vicinanza della comunità alla famiglia Avagliano e Vigliotti. “In questo momento di grande dolore, l’intera comunità si stringe con affetto alla famiglia, condividendo il peso di questa immensa sofferenza”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando l’impatto emotivo che la perdita di una giovane vita ha avuto su tutti.

La morte della bimba ha scosso profondamente la comunità, che si unisce nel lutto e nella solidarietà verso i genitori, in un momento così difficile e straziante. La speranza è che le indagini possano portare a una maggiore chiarezza e giustizia per la piccola e la sua famiglia.