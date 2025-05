Tragedia a Massa: muore l'imprenditore Massimo Galleni dopo due anni di coma

Un imprenditore in coma per due anni

Massimo Galleni, noto imprenditore della Versilia, è deceduto all’età di 51 anni presso l’ospedale di Massa. Galleni era in coma da due anni a seguito di un’aggressione avvenuta a Livorno, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale. La sua attività, un locale situato a Lido di Camaiore, era un punto di riferimento per molti, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel settore della ristorazione versiliese.

Le circostanze dell’aggressione

Il tragico episodio che ha portato alla sua condizione risale a due anni fa, quando Galleni fu aggredito brutalmente. L’aggressore, Manuel Morgon, 41 anni, è stato condannato a sette anni di carcere per lesioni gravissime, con l’attenuante della provocazione. Questo caso ha suscitato un ampio dibattito sulla violenza e la sicurezza nelle nostre città, evidenziando la necessità di misure più efficaci per prevenire tali atti. La comunità ha seguito con attenzione il processo, che avrebbe dovuto vedere un nuovo capitolo con il processo d’appello imminente.

La reazione della comunità

La notizia della morte di Galleni ha colpito duramente non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche i tanti clienti e collaboratori che lo hanno conosciuto. In molti hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando l’imprenditore come una persona generosa e sempre disponibile. La sua attività era più di un semplice locale; era un luogo di incontro per la comunità, un posto dove si creavano legami e si condividevano momenti di gioia. La scomparsa di Massimo Galleni rappresenta una perdita significativa per la Versilia, una regione che ha bisogno di figure come la sua per continuare a prosperare.