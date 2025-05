Tragedia a Milano: giovane perde la vita in un incidente in scooter

Un ragazzo di 21 anni muore dopo un incidente in scooter durante un inseguimento della polizia.

Un tragico incidente nella periferia di Milano

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a Milano in un incidente stradale avvenuto mentre tentava di sfuggire a una pattuglia della polizia. L’episodio si è verificato nella periferia sud della città, precisamente in viale Ortles, dove il giovane, di origine libica, ha cambiato direzione repentinamente dopo aver notato gli agenti.

Questo gesto ha innescato una serie di eventi che si sono conclusi in modo tragico.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, non ci sarebbe stato alcun contatto tra lo scooter del giovane e il veicolo delle forze dell’ordine. Dopo aver perso il controllo del mezzo, il ragazzo è andato a collidere contro un semaforo, riportando ferite gravissime. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Reazioni e indagini in corso

La notizia della morte ha scatenato una reazione violenta tra i familiari e gli amici del ragazzo, che si sono recati presso il pronto soccorso dell’ospedale. Qui, in preda alla rabbia e alla disperazione, hanno aggredito il personale sanitario e danneggiato oggetti presenti nella struttura. Le forze dell’ordine, nel frattempo, stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e il comportamento della pattuglia coinvolta. Secondo alcune indiscrezioni, l’inseguimento sarebbe stato molto breve e la volante non avrebbe nemmeno attivato i dispositivi luminosi.