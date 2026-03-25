Incontro istituzionale tra La Russa e i genitori della famiglia nel bosco: appello alla conciliazione

Il presidente del Senato ha ricevuto Catherine Birmingham e Nathan Trevallion a Palazzo Giustiniani e ha invocato la sua moral suasion per favorire il ritorno a una famiglia unita; la vicenda resta comunque segnata da provvedimenti giudiziari

Un colloquio privato tra istituzioni e famiglie ha avuto luogo a Palazzo Giustiniani: il presidente del Senato ha ricevuto i genitori identificati dai media come la famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. L’incontro, durato circa mezz’ora, è stato voluto come un’occasione di ascolto e di dialogo formale, non come una replica alle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Di fronte ai giornalisti la coppia ha letto una breve lettera e più volte ha espresso commozione e gratitudine per essere stata ascoltata dalle istituzioni. Il clima dell’appuntamento è stato descritto come contenuto ma emotivamente intenso: i genitori hanno ribadito la loro volontà di essere riammessi al ruolo genitoriale, mentre il presidente del Senato ha parlato di intervenire con la propria moral suasion per promuovere il dialogo e ridurre le rigidità che ostacolano il ricongiungimento.

Il contenuto dell’incontro a Palazzo Giustiniani

L’incontro ha avuto carattere privato e non è servito a mettere in discussione le decisioni dei giudici: il presidente ha chiarito di non avere titolo per annullare provvedimenti giudiziari, ma di ritenere utile un invito alla comprensione reciproca. Nel comunicato diffuso dopo il colloquio è emersa la volontà di usare la mediazione istituzionale come strumento per facilitare il ritorno a una convivenza familiare, sempre nei limiti stabiliti dalla legge e dal rispetto delle misure in corso.

Dichiarazioni del presidente del Senato

Il presidente ha ribadito che non intende sostituirsi all’autorità giudiziaria e che non giustifica scelte di vita contestate, ma spera che la sua presa di posizione pubblica possa contribuire a ridurre tensioni e chiusure. L’uso del termine moral suasion è stato presentato come un tentativo di richiamare le parti a flessibilità e ad azioni volte al benessere dei minori, con la finalità dichiarata di favorire “il più possibile il ritorno a una famiglia unita”.

Il quadro giudiziario e la situazione dei figli

Sul piano procedurale, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale con un’ordinanza del 20 novembre dell’anno scorso. Successivamente i tre figli della coppia sono stati collocati in una casa famiglia, struttura dove la madre ha soggiornato fino al 6 marzo scorso, quando un nuovo provvedimento, motivato dalle relazioni dei servizi sociali, ne ha disposto l’allontanamento. Questi elementi rimangono centrali per ogni valutazione successiva del possibile ricongiungimento.

Percorso dei figli e azioni dei servizi sociali

I minori, trasferiti in affido domestico presso una struttura protetta, sono oggetto di valutazioni continue da parte dei servizi competenti. Le relazioni sociali che hanno suggerito ulteriori interventi nei confronti dei genitori sono state alla base dell’ultimo provvedimento amministrativo. La situazione rimane monitorata e ogni passo verso un eventuale ritorno in famiglia dovrà rispettare le verifiche tecniche indicate dagli operatori e dalle autorità giudiziarie.

Significato pubblico e reazioni

L’incontro ha suscitato polemiche politiche e attenzione mediatica: l’iniziativa è stata contestata da chi ha interpretato la ricezione come un’ingerenza nelle scelte giudiziarie, mentre altri hanno lodato la disponibilità a un confronto umano. Il 16 marzo scorso il presidente del Senato aveva già confermato di voler incontrare la coppia, affermando l’intento di ascoltare direttamente i genitori nonostante le critiche provenienti dall’opposizione.

In conclusione, la vicenda rimane caratterizzata da due piani distinti ma interconnessi: quello giuridico, con provvedimenti formali e controlli dei servizi sociali, e quello istituzionale, che prova a offrire spazio di ascolto e di mediazione. L’impegno dichiarato dalle parti è ora rivolto a trovare modalità che possano rispettare le esigenze di tutela dei minori e, contemporaneamente, valutare prospettive di ricongiungimento quando le condizioni tecniche e legali lo consentiranno.