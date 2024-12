Una coppia di proprietari è coinvolta in un'esplosione devastante a Molazzana, in Garfagnana.

Il dramma dell’esplosione

Una tragedia ha colpito il comune di Molazzana, in provincia di Lucca, dove un’esplosione ha distrutto una villetta, causando la morte di un uomo di 69 anni e lasciando la moglie dispersa. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, e il boato è stato avvertito a chilometri di distanza, segnalando la gravità della situazione. Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, ha confermato la notizia, sottolineando l’impatto devastante che l’esplosione ha avuto sulla comunità locale.

Le cause dell’esplosione

Le prime indagini suggeriscono che la causa dell’esplosione possa essere riconducibile a una fuga di gas, che ha anche provocato un incendio. La villetta, di proprietà di una coppia di origine asiatica, è stata completamente sventrata, rendendo difficile il lavoro di recupero. I vigili del fuoco, insieme a squadre specializzate Usar (Urban search and rescue), sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, supportati da nuclei cinofili e droni per le ricerche. Oltre 20 soccorritori sono attualmente impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Le operazioni di soccorso

La casa, situata in una zona isolata e acquistata dalla coppia alcuni anni fa, ha reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse. Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente per trovare la donna dispersa, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragedia. Il sindaco Talani è presente sul posto per coordinare le operazioni e fornire supporto ai soccorritori. La situazione rimane critica e le autorità continuano a monitorare gli sviluppi, sperando di portare a termine le ricerche nel minor tempo possibile.