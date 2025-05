Il ritrovamento di Rayan Mdallel

Il corpo di Rayan Mdallel, un ragazzo di 15 anni originario di Mondragone, è stato rinvenuto nel Torinese, ponendo fine a mesi di angoscia e ricerche da parte della famiglia e delle autorità. Rayan era scomparso il 30 gennaio, quando si era allontanato da casa in bicicletta, indossando una tuta scura e scarpe Nike bianche.

La notizia del ritrovamento è stata diffusa dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, attraverso un post su Facebook, esprimendo il profondo dolore della comunità per la perdita di un giovane promettente.

Le circostanze della scomparsa

Rayan era scomparso senza lasciare tracce, e la madre aveva lanciato un appello disperato attraverso il programma ‘Chi l’ha visto?’, chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti. Durante le indagini, erano giunte segnalazioni di avvistamenti del ragazzo, tra cui una a Roma, ma nessuna di queste ha portato a un esito positivo. La comunità di Mondragone ha vissuto momenti di grande apprensione, unita nel desiderio di ritrovare il giovane.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Rayan ha colpito profondamente la comunità di Mondragone, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Il sindaco ha dichiarato che non esistono parole per descrivere un dolore così ingiusto e ha annunciato che verrà indetto un lutto cittadino per onorare la memoria di Rayan. La sua vita, spezzata in circostanze così tragiche, ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che ricordano il giovane con affetto e tristezza.