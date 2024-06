Tragedia a Pavia: è morto il bimbo di 18 mesi caduto dal quarto piano

Celeri gli interventi di soccorso, indagini della Polizia e della Scientifica in corso per dare una spiegazione all’incidente

Nella tragica notte scorsa, è giunta la triste notizia della morte del bambino di soli 18 mesi, ricoverato in gravissime condizioni presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo era caduto ieri dal quarto piano di uno dei palazzi gemelli situati nella periferia della città. La caduta si è verificata dal balcone, il piccolo giaceva in condizioni disperate nel cortile interno del condominio. Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante i frenetici sforzi del personale medico, che lo ha ricoverato in rianimazione e tentato un intervento chirurgico decisivo, il bimbo, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Cosa è accaduto

Nella tranquilla via Cascina Spelta a Pavia, il tardo pomeriggio di venerdì è stato scosso da un drammatico incidente: un bimbo di 18 mesi è caduto dal quarto piano di uno dei due palazzi gemelli. La sua caduta nel cortile interno ha generato immediatamente allarme tra i vicini, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Il bambino è stato rapidamente trasportato in ospedale e poi trasferito nel reparto di rianimazione per ricevere le cure necessarie.

Secondo quanto emerso, sembra che l’incidente sia stato una tragica fatalità: il bambino, giocando sul balcone, si sarebbe arrampicato su un condizionatore mentre la madre era impegnata in casa ignara di ciò che stava succedendo.

Indagini in corso

Attualmente, le autorità stanno indagando per comprendere pienamente la dinamica dell’evento e la causa esatta della caduta del piccolo. L’attenzione delle autorità e degli investigatori è fondamentale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere tutte le circostanze che hanno portato alla caduta del bambino dal balcone.