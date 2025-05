Due uomini trovati morti in una falegnameria

Una scena di orrore ha scosso la tranquilla periferia di Roma, precisamente in via della Stazione di Ottavia, dove due uomini sono stati trovati senza vita all’interno di una falegnameria. Il proprietario dell’esercizio commerciale ha dato l’allerta dopo aver scoperto i corpi distesi a terra, entrambi colpiti da proiettili.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando shock e incredulità tra i residenti della zona.

Le indagini della polizia

Le autorità, giunte sul luogo del delitto, hanno avviato immediatamente le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’episodio tragico possa essere il risultato di un diverbio tra i due uomini. Le informazioni preliminari suggeriscono che uno dei due, dopo aver sparato all’altro, si sia tolto la vita con un colpo alla tempia. La Squadra mobile di Roma ha recuperato l’arma del delitto, che potrebbe fornire ulteriori indizi sulla dinamica dell’accaduto.

Profilo delle vittime

Entrambi gli uomini coinvolti nella tragedia erano italiani e, secondo quanto riportato, incensurati. Questo aspetto ha sollevato interrogativi su cosa possa aver scatenato un tale gesto estremo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita delle vittime, per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto il dramma. La comunità locale è in stato di shock, con molti che si chiedono come sia possibile che un conflitto possa degenerare in una violenza così letale.