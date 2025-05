Tragedia a Venezia: giovane donna perde la vita in un incidente nautico

Un drammatico incidente in acqua ha portato alla morte di una giovane a Venezia, suscitando preoccupazione per la sicurezza nautica.

Un tragico incidente in acqua

Una giovane donna ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Venezia, precisamente davanti all’isola di Sant’Elena. La vittima, mentre si trovava a bordo di un catamarano, è caduta in acqua ed è rimasta impigliata con una cima nell’elica del natante. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività nautiche nella laguna veneta.

Intervento tempestivo dei soccorsi

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, giungendo sul posto in pochi minuti con due autopompe lagunari e un elicottero. I sommozzatori, prontamente mobilitati, hanno effettuato un’operazione di salvataggio sotto la direzione degli operatori di emergenza. Uno di loro si è immerso in acqua e, in un tempo record di meno di un minuto, è riuscito a liberare la giovane donna, tagliando la cima che la tratteneva.

Le manovre di rianimazione e il triste epilogo

Nonostante l’intervento tempestivo e le manovre di rianimazione effettuate dal personale del Suem, la giovane donna non è riuscita a sopravvivere. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza e incredulità tra i residenti e i turisti, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza in acqua. Gli incidenti nautici, sebbene rari, possono avere conseguenze devastanti e richiedono un monitoraggio costante delle normative di sicurezza.