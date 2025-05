Tragedia a Venezia: la morte di Anna Chiti durante una prova di lavoro

Una giornata di lavoro si trasforma in tragedia per la giovane studentessa di nautica.

La drammatica vicenda di Anna Chiti

La tragica morte di Anna Chiti, una ragazza di soli 17 anni, ha scosso la comunità di Venezia e non solo. La giovane, originaria di Treviso e residente a Malcontenta, era alla sua prima giornata di prova di lavoro su un catamarano quando è avvenuto l’incidente fatale. La giornata era iniziata con entusiasmo, ma è finita in tragedia, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Anna stava per scendere dall’imbarcazione ormeggiata alla Marina Santelena quando, a causa di una serie di eventi sfortunati, è rimasta impigliata in una cima. Le onde, amplificate da un forte vento, hanno contribuito a farla cadere in acqua, dove è rimasta intrappolata sotto l’elica del catamarano. Nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte del comandante dell’equipaggio e l’intervento tempestivo di un sommozzatore dei vigili del fuoco, le speranze di rianimazione sono state vane.

La passione di una giovane per il mare

Anna Chiti era una studentessa del nautico, con una grande passione per il mare e le imbarcazioni. La sua aspirazione era quella di lavorare nel settore nautico, e quel giorno rappresentava un’opportunità per dimostrare il suo valore. Purtroppo, la sua vita è stata spezzata in un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e realizzazione personale. La comunità nautica e i suoi compagni di scuola sono in lutto, mentre le autorità competenti stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.

Indagini in corso

Le indagini sono già state avviate dalla Capitaneria di porto, che sta cercando di ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Sono stati coinvolti anche i carabinieri e la polizia locale, mentre la comitiva di turisti presenti al momento dell’incidente è stata invitata a rimanere a disposizione per fornire testimonianze. La comunità è in attesa di risposte, mentre il ricordo di Anna rimarrà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta.