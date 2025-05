Un evento drammatico scuote Milano

Milano è stata scossa da un tragico evento che ha avuto luogo nel cuore della città, precisamente sulle terrazze del Duomo. Emanuele De Maria, un uomo di 40 anni, ha scelto di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dopo aver accoltellato un collega. Questo gesto estremo ha lasciato la comunità locale in stato di shock e ha sollevato interrogativi su cosa possa portare una persona a compiere atti così disperati.

Il contesto dell’accaduto

La vicenda si è svolta ieri mattina, quando De Maria ha aggredito un suo collega davanti all’hotel Berna, dove entrambi lavoravano. L’accoltellamento ha suscitato immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, ma la situazione è rapidamente degenerata. Poco dopo le 14, l’uomo si è lanciato dalle terrazze del Duomo, un volo di circa 40 metri che si è concluso in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla famosa Rinascente. La scena è stata drammatica, con turisti e passanti che hanno assistito impotenti a questo tragico epilogo.

Le conseguenze e la reazione della città

La zona è stata immediatamente transennata dalle autorità, mentre il corpo di De Maria è stato coperto da un telo in attesa dei rilievi scientifici. Le terrazze del Duomo, solitamente affollate di turisti, sono state chiuse al pubblico, creando un’atmosfera di inquietudine e tristezza. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla salute mentale e sulla violenza sul lavoro, temi che richiedono attenzione e interventi urgenti. La comunità milanese si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro e su quali misure possano essere adottate per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.