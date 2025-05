Il dramma al Duomo di Milano

Un tragico evento ha scosso Milano quando un uomo si è suicidato lanciandosi dal Duomo, uno dei simboli più iconici della città. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensione e violenza, che ha coinvolto anche un’aggressione avvenuta nei giorni precedenti. Le autorità, tra cui il 118 e la polizia, sono intervenute prontamente sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie per identificare la vittima.

Identità della vittima e contesto dell’aggressione

Le prime informazioni suggeriscono che l’uomo possa essere Emanuele De Maria, un detenuto proveniente dal carcere di Bollate. De Maria è accusato di aver aggredito Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, un collega, infliggendogli cinque coltellate all’esterno di un hotel di Milano. Nasr è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Niguarda, mentre le autorità stanno cercando di chiarire le motivazioni che hanno portato a questo gesto violento.

Un passato criminale inquietante

La storia di Emanuele De Maria è segnata da un passato criminale che risale al 2016, quando uccise una giovane donna di 23 anni a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Dopo il delitto, De Maria fuggì verso il Nord Europa, dove rimase latitante fino al suo arresto nel 2018 in Germania. Questo contesto di violenza e fuga ha sollevato interrogativi sulla sua stabilità mentale e sulle circostanze che lo hanno portato a compiere un gesto così estremo.

La scomparsa di Chamila Wijesuriyauna

In aggiunta a questo dramma, le autorità stanno anche cercando Chamila Wijesuriyauna, una donna di 50 anni che lavorava nell’hotel teatro dell’aggressione. Le ultime immagini delle telecamere di sicurezza mostrano che la donna ha incontrato De Maria nel parco Nord, ma successivamente è scomparsa. Il suo cellulare è stato rinvenuto e riconsegnato al marito, il quale ha sporto denuncia di scomparsa. La situazione è preoccupante e si teme per la sua incolumità.