Un tragico incidente sul lago di Como

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, dove una donna di 63 anni ha perso la vita dopo essere caduta nelle acque del lago di Como. L’incidente è avvenuto a Gera Lario, un luogo noto per la sua bellezza paesaggistica e per le attività acquatiche che attira ogni anno numerosi turisti e appassionati.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava a bordo di una barca a vela insieme al marito di 65 anni. Durante la navigazione, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando in acqua. La situazione è diventata subito critica, e a dare l’allerta sono stati alcuni kite surfer che, notando la barca alla deriva e priva di occupanti, hanno contattato la Guardia costiera di Menaggio.

Intervento dei soccorritori

Le squadre di soccorso sono giunte rapidamente sul posto, dove hanno identificato due persone in acqua: il marito, che si era tuffato nel tentativo disperato di salvare la moglie, e la donna, già priva di conoscenza. I soccorritori hanno immediatamente prestato le prime cure e hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Gravedona. Purtroppo, nonostante gli sforzi, è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero.

Un evento che colpisce la comunità

Questo tragico evento ha suscitato grande commozione tra i residenti di Lissone e i frequentatori del lago di Como. La sicurezza in acqua è un tema di fondamentale importanza, soprattutto in un periodo dell’anno in cui molte persone si dedicano ad attività ricreative. Le autorità locali stanno esaminando la situazione per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo incidente e per prevenire futuri eventi simili.