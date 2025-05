Un intervento tempestivo dei carabinieri

Una segnalazione giunta al numero di emergenza 118 ha portato i carabinieri a intervenire nel Parco Nord di Milano, dove è stato rinvenuto il corpo di una donna. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, già provata da recenti eventi tragici. I primi accertamenti hanno rivelato che la vittima è Chamila Wijesuriyauna, una donna di origine bengalese di 50 anni, scomparsa da venerdì scorso.

Chi era Chamila Wijesuriyauna

Chamila lavorava in un hotel insieme a Emanuele Di Maria, l’uomo che si è tolto la vita in circostanze drammatiche. La sua scomparsa era stata segnalata dai colleghi, preoccupati per la sua assenza. La donna era ben voluta e rispettata nel suo ambiente di lavoro, e la notizia del suo ritrovamento ha suscitato un’ondata di dolore tra amici e conoscenti. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le circostanze della sua morte e se ci siano collegamenti con l’evaso suicida.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta per fare luce sulla vicenda. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. È fondamentale comprendere se la morte di Chamila sia stata accidentale, suicida o se ci siano elementi di reato. La comunità attende risposte, mentre il Parco Nord, solitamente luogo di svago e relax, è diventato teatro di una tragedia che ha colpito tutti.